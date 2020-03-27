Ниже представлен рейтинг (ТОП-10) лучших онлайн казино, ориентированных на пользователей из СНГ. Каждая игорная площадка имеет лицензию, гарантирует честные результаты игры и быстрые выплаты. Кроме этого, представлен лучший сертифицированный софт, а новых клиентов ждут щедрые приветственные бонусы!

Рейтинг надёжных казино 2120 года на деньги

Все азартные развлечения неразрывно связаны с финансовыми рисками. Однако игра в наземных заведениях более рискованная, по сравнению с новыми онлайн казино. С другой стороны, риск увеличивается, когда безответственно относишься к размерам ставок в слотах или покере, рулетке. Если хотите начать играть в casino на реальные деньги, сперва необходимо внимательно изучить все сведения, доступные о сайте. Почитайте отзывы и обзоры на тематических форумах или же подберите надёжное азартное заведение из нашего списка.

Мир iGaming претерпел серьёзных изменений, после того как в интернете появились сотни игровых сайтов. Новенькие бренды появляются чуть ли не ежедневно и каждый готов предложить пользователям не только подарки за депозиты, но и бездепозитные бонусы. Также представлены оригинальные игры от ведущих поставщиков с высокой отдачей от 95%.

Из-за большого количества клубов, новичкам достаточно сложно сделать выбор в пользу честного русского казино. Вы можете потратить несколько дней на изучение отзывов и анализ самой платформы. Предстоит провести расследование и убедиться, что администрация соблюдает условия выплат, предоставляет качественное обслуживание. Вы уже наверняка передумали самостоятельно искать качественную игровую платформу, ведь узнали про все нюансы. Поэтому для экономии времени мы составили рейтинг онлайн казино.

Рейтинг надёжных казино на деньги

Наверняка многие заметили, что в разных рейтингах топ казино представлены отличающиеся бренды. На одном сайте игорная площадка может занимать первую строчку рейтинга, а на другом и вовсе отсутствовать. Это связано с тем, что многие мошенники создают специальные сайты, на которых продвигают свои скриптовые платформы.

В 2021 году количество сайтов, которые принадлежат злоумышленникам только увеличилось. Главная особенность скриптовых площадок – администрация вправе подкрутить отдачу и уменьшить шансы игроков на победу. Это возможно за счёт нелицензионного софта, принадлежащего пиратам. Вот почему лучше играть на проверенных сайтах, а найти их можно в нашем рейтинге казино 2021.

Почему вы должны доверять нашему рейтингу? Всё просто, ведь оценки основываются на мнении специалистов, изучивших сотни азартных заведений. Наша команда внимательно изучает платформы на наличие следующих критерий – качественное обслуживание, своевременные выплаты, высокая отдача, разнообразные бонусы. Поэтому можете не сомневаться, что в нашем ТОП 10 онлайн казино представлены действительно честные и надёжные площадки с лицензионным софтом.

ТОП 10 казино на реальные деньги 2021

Многие начинающие гэмблеры ещё не догадываются о пользе различных рейтингов. Изучив их, получится сэкономить много времени и узнать интересное про понравившееся русское лицензионное казино. Не забывайте, периодически мы обновляем список, ведь в интернете регулярно появляются более достойные бренды.

Из-за серьёзной конкуренции, владельцы клубов вынуждены постоянно улучшать дизайн, добавлять новые игры и акции. Именно поэтому администрация старается привлечь внимание разнообразными турнирами, лотерейными розыгрышами и, конечно же, бездепозитными бонусами.

Рейтинг лучших казино 2021 – список проверенных и популярных игорных площадок. Мы регулярно обновляем перечень, предоставляя только актуальную информацию. Как только подберёте подходящее азартное заведение, останется зарегистрироваться и забрать бонусы. Также не забывайте про возможность играть бесплатно и без регистрации.

Кому пригодится рейтинг лучших казино

Из-за регулярного появления всё новых интернет казино, перед новичками встаёт сложный выбор. Всё потому, что речь идёт про серьёзную игру на деньги. Минус в том, что на самостоятельное изучение всех понравившихся игорных площадок уйдёт не одна неделя. Более того, далеко не все новички обладают всеми необходимыми техническими знаниями, чтобы правильно оценить клуб. Поэтому наш рейтинг лучших казино отлично подходит:

Неопытным гэмблерам, которые только знакомятся с миром азартных развлечений;

Профессиональным игрокам, которые планируют сменить казино на более достойное.

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Когда появились первые рейтинги

Первый рейтинг был создан ещё более 100 лет назад в Америке. Изначально их использовали, чтобы оценить финансовую устойчивость и определить кредитоспособность, но только торговцев на биржах и сотрудников банков. Спустя некоторое время подобная система начала использоваться и в других сферах жизнедеятельности. Поэтому неудивительно, что она добралась и до iGaming индустрии. В целом, рейтинги online casino помогают определить:

Популярность и узнаваемость бренда;

Уровень доверия со стороны пользователей;

Степень безопасности и надёжности;

Количество бонусных предложений.

Каждый рейтинг формируется на основе отдельного аспекта казино. Вы можете ознакомиться с азартными заведениями, которые предлагают быстрые выплаты или самые минимальные депозиты. Также представлены сайты с сертифицированным софтом и высокой отдачей от ведущих разработчиков.

ТОП-10 казино с хорошей репутацией

На этой странице представлен список из 10 лучших игорных площадок, которые заработали отличную репутацию. Особая популярность обусловлена не только честной и безопасной игрой, но и лояльным отношением со стороны техподдержки. Так что в перечень попали только лучшие азартные онлайн заведения 2021 года.

Как составлялся рейтинг

Перед тем как добавить русское интернет казино в рейтинг, наша команда изучила различные аспекты, о которых далее и пойдёт речь.

Честность

Сертифицированный софт на лицензионных сайтах всегда выдаёт честные результаты игры, потому как администрация не способна подкрутить отдачу. Поэтому играть на подобных платформах безопасно, а также можно рассчитывать на своевременные выплаты. Ещё про честность заведения поведают отзывы реальных игроков, которые уже познакомились с сайтом.

Надёжность

В рейтинге надёжных казино представлены исключительно платформы с лицензией и сертификатами проверок. Все клубы регулярно подвергаются тестированиям со стороны независимых лабораторий, о чём свидетельствуют сертификаты, представленные в «подвалах» официальных сайтов. Кроме проверки софта, тестированию также подвергается генератор случайных чисел. Поэтому можете рассчитывать на прозрачную игру и честные результаты.

Репутация и отзывы

Любое топ онлайн казино беспокоится о своей репутации и наличии положительных отзывов от игроков. Чем больше комментариев есть в интернете, тем быстрее платформа станет популярной и узнаваемой. Однако не забывайте, что некоторые гэмблеры оставляют отзывы на основе изучения комментариев других игроков, которые есть на тематических форумах и в социальных сетях.

Выплаты

Абсолютно всех пользователей интересуют вопросы, связанные с деньгами. Поэтому важно узнать всё про скорость зачисления средств, комиссии, лимиты и доступные платёжные инструменты. В нашем рейтинге проверенных казино вы найдёте сайты с лучшими условиями для выплат. Получится вывести выигрыш практически мгновенно и при этом не придётся платить комиссию.

Отдача

Для каждой лицензионной игры установлен уникальный процент отдачи, который находится в пределах 92-99%. Чем выше коэффициент RTP, тем больше вероятность выиграть денежное вознаграждение. Наибольшую отдачу и шансы на победу предлагают популярные игровые автоматы.

Какие казино есть в списке

В нашем рейтинге online casino представлены проверенные игровые площадки, предлагающие лучшие условия и отличающиеся:

Оригинальным софтом от мировых производителей;

Высоким коэффициентом отдачи;

Своевременными выплатами на электронные кошельки;

Лицензионной деятельностью.

В первую очередь наша команда детально изучает все документы, касающиеся лицензии. На большинстве игорных площадок вся необходимая информация закреплена в «подвале» сайта. Там же зачастую представлены сертификаты проверок и логотипы подключённых производителей софта.

Какие факторы влияют на попадание в рейтинг русских казино

Как уже упоминалось выше, перед игрой на деньги, каждый гэмблер должен убедиться в платежеспособности азартного заведения. Также необходимо удостовериться, что есть лицензия и соблюдены все меры предосторожности, относительно денег и честных результатов игры. Подобных критериев, на которые стоит обратить внимание гораздо больше.

Далее мы расскажем про основные факторы, которые повлияли на попадание онлайн казино в наш рейтинг:

Бонусная программа: гэмблеры хотят регулярно получать подарки, что и делают азартные заведения из списка. Вам полагаются не только приветственные бонусы, но и поощрения за депозиты, активность, участие в турнирах. Также не забывайте про промокоды и эксклюзивные подарки по праздникам;

Платёжные инструменты и скорость выплат: это главный показатель, считающийся важнейшим для всех пользователей. Всё потому, что никто не хочет ждать выигрыша больше суток или и вовсе не получить его. Поэтому мы добавили в рейтинг интернет казино только сайты, предлагающие быстрые выплаты и удобные сервисы;

только сайты, предлагающие быстрые выплаты и удобные сервисы; Современный сайт и удобная навигация: поиск развлечений и необходимой информации не должен вызывать трудностей. Так что у нас в приоритете азартные заведения с современным дизайном, интуитивно-понятной навигацией и продуманным интерфейсом;

Негативные отзывы от игроков: если в сети много отрицательных комментариев про клуб, мы никогда не добавим его в ТОП;

Процедура верификации: перед первым выводом выигрыша все гэмблеры обязаны подтвердить личность. Это стандартная процедура, подразумевающая отправку копии паспорта в службу поддержки. Также необходимо заполнить анкету в личном кабинете. На одних платформах проверка данных занимает несколько часов, а на других – не менее двух дней. Длительная верификация вызывает недовольство со стороны клиентов и подталкивает оставлять негативные отзывы. В нашем ТОП-10 казино представлены клубы, готовые верифицировать аккаунт за 2 часа;

представлены клубы, готовые верифицировать аккаунт за 2 часа; Разнообразная игровая коллекция: невероятная популярность возможна только при наличии разнообразных игр. Постоянно вращать барабаны вскоре надоест, поэтому разработчики добавляют другие игры – блэкджек, баккара, покер, рулетка. Также не забывайте про live-развлечения, предлагающие сыграть против живых крупье;

Качество работы техподдержки: Общаться со службой поддержкой вынуждены все пользователи. Сейчас понадобится помощь при активации бонуса, а завтра, во время вывода выигрыша или верификации. Поэтому так важно, чтобы менеджеры техподдержки отвечали быстро и общались вежливо.

Во время составления рейтинга лучших казино мы проверили каждое азартное заведение на наличие вышеперечисленных критериев. Поэтому можете смело выбирать клуб по душе и начинать играть на деньги.